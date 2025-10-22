Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TRT personeline sağlanan yüksek tutarlı promosyon ve faizsiz kredi imkânının, kamu kurumları arasındaki mali adaleti ve eşitlik ilkesini derinden zedelediğini belirtti. Milletvekili Tanal, bu durumun artık sadece bir kurum içi uygulama değil, kamu finansmanında eşitlik ihlali boyutuna ulaştığını ifade etti.

Milletvekili Tanal, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun (TİHEK) re'sen harekete geçmesi gerektiğini vurgulayarak, kamu personeli arasında oluşan bariz eşitsizliğin denetlenmesi ve giderilmesi gerektiğini söyledi.

'Devletin tüm personeli aynı hazineye hizmet ederken, yalnızca bir gruba faizsiz finansman sağlanması eşitlik, tarafsızlık ve adalet ilkelerinin açık ihlalidir' diyen Milletvekili Tanal, TİHEK'in görevinin, kurumsal eşitliği yeniden tesis etmek ve kamu kurumlarında 'özel imtiyazlı personel' düzenine izin vermemek olduğunu ifade etti.

Milletvekili Tanal, 'Eğer bir kamu kurumuna bu düzeyde finansman sağlanabiliyorsa, tüm kamu çalışanlarına da aynı imkân sağlanmalıdır. Eşitlik, sosyal devletin omurgasıdır. Kamu kaynakları ayrıcalıkla değil, adaletle dağıtılmalıdır' ifadelerini kullandı.

