Bunlar da ilginizi çekebilir

Besni itfaiye yetkilileri, bu tür eğitimlerin iş yerlerinde can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Eğitim kapsamında, fabrikada olası yangın durumlarında uygulanacak müdahale yöntemleri, yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı ve güvenli tahliye prosedürleri uygulamalı olarak gösterildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.