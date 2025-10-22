Besni İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, Besni Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren Canex fabrikasında çalışan personele yangınlara ilk müdahale eğitimi verildi.
Eğitim kapsamında, fabrikada olası yangın durumlarında uygulanacak müdahale yöntemleri, yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı ve güvenli tahliye prosedürleri uygulamalı olarak gösterildi.
Besni itfaiye yetkilileri, bu tür eğitimlerin iş yerlerinde can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
Kaynak : PERRE
Kaynak: RSS