Eğitim-Sen Adıyaman Şubesi Başkanı Polat: 'Çocuk hakları 35 yıldır tam olarak korunamıyor' - Videolu Haber
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde öğle saatlerinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Bahçe ilçesi olduğunu ve 8,8 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
Depremin ardından saat 12.19'da Hasanbeyli ilçesinde 3,5 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı kaydedildi.
Her iki depremin ardından herhangi bir olumsuzluk veya hasar ihbarının alınmadığı bildirildi.
