Kaymakam Soysal toplantıda yaptığı açıklamada, köylerin sorunlarının çözümü ve hizmetlerin hızlı bir şekilde ulaştırılması için çalışmaların koordineli yürütüldüğünü belirtti.

Mustafa Kahtalı Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda, köylerin öncelikli ihtiyaçları üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapılırken, yürütülmesi planlanan yeni yatırımlar hakkında istişarelerde bulunuldu.

