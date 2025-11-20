Adıyaman Belediyesi'nin üretim tarlasından ilk hasat vatandaşa ücretsiz ulaştı - Videolu Haber
Kahta İlçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal başkanlığında, köy muhtarlarının katılımıyla Kasım ayı Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Toplantısı yapıldı.
Mustafa Kahtalı Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda, köylerin öncelikli ihtiyaçları üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapılırken, yürütülmesi planlanan yeni yatırımlar hakkında istişarelerde bulunuldu.
Kaymakam Soysal toplantıda yaptığı açıklamada, köylerin sorunlarının çözümü ve hizmetlerin hızlı bir şekilde ulaştırılması için çalışmaların koordineli yürütüldüğünü belirtti.
