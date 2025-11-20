Adıyamanlı Akademisyenler Platformu (ADAP) Başkanı Prof. Dr. Fevzi Rençber, yerel gazete ve medya ajanslarını ziyaret etti. Prof. Dr. Rençber, kentin akademik gelişimi, gençlerin eğitim olanakları ve bilimsel çalışmaların desteklenmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerde yerel basının kentin sorunlarının gündeme taşınmasında ve kamuoyu bilincinin oluşmasında önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Prof. Dr. Rençber, 'Adıyamanlı akademisyenlerin bir araya gelerek bilgi birikimlerini memleketin hizmetine sunması bizim temel hedefimiz. Bu süreçte yerel basının desteği bizim için oldukça kıymetlidir' dedi.

Medya temsilcileri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Adıyamanlı Akademisyenler Platformu'nun çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Prof. Dr. Rençber'in ziyaretlerinin, Adıyaman'da eğitim, kültür ve akademik çalışmaların geliştirilmesine yönelik yeni iş birliklerinin önünü açması bekleniyor.

