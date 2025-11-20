Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanlığı hakkında Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) şikayet başvurusunda bulundu. Milletvekili Tanal, başvurusunda enflasyon, ekonomik kriz, kiralar, işsizlik, hukuki güvensizlik ve sosyal çöküş gibi sorunlara yer vererek, bu sorunların nedenlerinin Anayasa'nın devlete yüklediği görevlerin yerine getirilmemesinden, liyakat yerine sadakatin, hukukun yerine talimatın, planlamanın yerine keyfiyetin konmasından kaynaklandığını belirtti.

Devletin sosyal, ekonomik ve siyasal engelleri kaldırmakla yükümlü olduğunu vurgulayan Milletvekili Tanal, Cumhurbaşkanlığı hakkında Kamu Denetçiliği Kurumu'na yaptığı başvurusunda şu ifadelere yer verdi:

'Bu kriz, Anayasa'nın devlete yüklediği görevlerin yerine getirilmemesinden; liyakat yerine sadakatin, hukukun yerine talimatın, planlamanın yerine keyfiyetin konmasından kaynaklanmaktadır. Hayat pahalılığı tırmanmış, kiralar ödenemez hale gelmiş, işsizlik kalıcılaşmış, eğitim ve sağlık hakkına erişim daralmış, adalete güven çökmüş, devletin sosyal koruma kalkanı işlevsiz hale gelmiştir. İyi yönetim ilkesi kâğıt üzerinde değil, devlet yönetiminin omurgasında uygulanması gereken bir anayasal zorunluluktur. Türkiye'de yaşanan tüm krizler, bu ilkeye uyulmadığı için derinleşmiştir.

Devlet, sosyal, ekonomik ve siyasal engelleri kaldırmakla görevlidir. Ancak bugün Türkiye'de vatandaş geçinemiyorsa, kirasını ödeyemiyorsa, iş bulamıyorsa, eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşamıyorsa, adalet bir ayrıcalık haline geldiyse, ayrımcılık ve liyakatsizlik kurumsallaştıysa bu tablo, iyi yönetim yerine kötü yönetimin tercih edildiğinin somut kanıtıdır.

Devletin başı ve yürütmenin tek sahibi olan Cumhurbaşkanı, ekonomik tercihlerin, idari tasarrufların ve yönetim anlayışının doğrudan sorumlusudur. Bu nedenle kötü yönetimin sonuçlarının sorumluluğu da bu makamın üzerindedir.

Yargıya güven yoksa yatırım da yoktur. Yargı bağımsız değilse piyasa istikrarlı olamaz. Hukuk işlemiyorsa ekonomi büyüyemez. Ekonomiyi felç eden, yalnızca yanlış ekonomik tercihler değildir; hukukun siyasete bağımlılığıdır. Söz verilen hedefler tutmamış, çözüm vaadi sonuç üretmemiştir. Bu da kötü yönetim ilkesinin en somut göstergesidir. Bugün yaşadığımız tüm ekonomik ve toplumsal sorunların ortak kaynağı, iyi yönetim ilkelerinin terk edilmesidir. Liyakat yoksa, adalet yoksa, şeffaflık yoksa; orada kriz, hukuksuzluk ve güvensizlik kaçınılmazdır.'

Kaynak : PERRE