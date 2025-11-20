Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi Ekim ayında 83,6 iken Kasım ayında 85,0'ye çıktı. Endeks bir önceki aya göre %1,6 oranında artış gösterdi.

Alt Endeksler ve Değişim Oranları

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu: 69,6 (%2,7 artış)

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi: 85,7 (%1,9 artış)

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi: 79,6 (%1,3 artış)

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi: 105,0 (%0,9 artış)

Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması ise kötümser durumu gösteriyor. Kasım ayında endeks 100'ün altında kalarak tüketici güveninde hâlen kötümser bir tabloyu yansıtıyor.

