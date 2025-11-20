Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Fırat-Dicle Havzası'nda yarım yüzyıldır süren altyapı yatırımlarına rağmen tarımsal dış ticaret açığının büyümeye devam ettiğine ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Başkan Alsan, 'Toprak da bizim, su da bizim ama üretim modeli bize ait değilse refah da milletimize ait olmaz' diyerek mevcut yapının değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

'Büyük Yatırımlar Yapılsa da Fotoğraf Değişmedi'

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) 1977'de başladığını hatırlatan Alsan, Atatürk Barajı başta olmak üzere onlarca baraj, sulama tüneli ve şebekenin tamamlandığını, GAP'a bugünün parasıyla 100 trilyon lirayı aşan yatırım yapıldığını belirtti. Silvan Barajı'nın tek başına 255 milyar TL maliyetle 2,35 milyon dekarlık araziyi suyla buluşturma kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Alsan, 'Devletin altyapı yatırımı bölge için hiçbir dönemde eksik kalmamıştır' dedi.

Tarımsal Açık Milyarlarca Dolara Ulaştı

2013-2025 döneminde tarımsal ithalat verilerini hatırlatan Başkan Alsan, ithalatın her yıl ihracatı geçtiğinin altını çizerek, toplam 7,9 milyar dolarlık dış ticaret açığının oluştuğunu ve 2023 yılında bölgedeki tarımsal ihracatın 1,3 milyar dolar, ithalatın ise 1,6 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Yapısal Eşitsizlik Üretimi Engelliyor

Başkan Alsan, sorunun su ya da toprakta değil, üretimin örgütlenme biçiminde olduğunu ifade ederek, toprağın yüzde 63'ünün nüfusun küçük bir kesiminin elinde bulunduğunu, halkın yüzde 81,5'inin ise yalnızca yüzde 37'lik araziyi işlediğini, parçalı arazi yapısı, üretici dağınıklığı ve gelir dağılımındaki dengesizliklerin verim artışını engellediğini ifade etti.

'Çözüm: Kooperatiflerle Birlikte Üretim'

Alsan, bölgenin üretim kapasitesini artırmak için uygulanması gereken modeli şöyle sıraladı:

Küçük çiftçilerin kooperatif çatısı altında tek bir üretim işletmesi gibi yönetilmesi,

Tohum, gübre, enerji ve su gibi girdilerin devlet tarafından karşılanması,

Üretim planlamasının kooperatifler aracılığıyla yapılması,

Üretilen mahsulün devlet tarafından satın alınması.

'Bu modelle parçalı araziler birleştirilerek küçük ve büyük üretici aynı şartlarda üretim yapacak' diyen Başkan Alsan, katma değerli ürün sayısının artacağını ve bölgenin dış ticaret açığının azalacağını açıkladı.

'Üretim Modeli Değişmeden Refah Gelmez'

Başkan Alsan, açıklamasının sonunda, 'Bu toprakların bereketi doğru üretim modeliyle yeniden milletin sofrasına, üreticinin cebine güç verecek. Artık yalnızca birkaç büyük aile değil, bölgenin tamamı yükselecek' ifadelerini kullandı.

