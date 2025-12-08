Programa; Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan, İMO Temsilcisi Tuncay Kaya, Pir Sultan Abdal Derneği Adıyaman Şube Başkanı Ali Sekman, İHD Adıyaman Şube Başkanı Av. Bülent Temel, DEM Parti il eşbaşkanları, sendika temsilcileri ve çok sayıda kamu emekçisi ile yurttaş katıldı. Gecede bazı kurum temsilcilerine katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

'Depremin İkinci Günü Buradaydık'

Gecede sahne alan Hozan Beşir hem KESK'in mücadelesine hem de deprem sonrası Adıyaman'ın durumuna değindi. Beşir, konuşmasında şunları söyledi:

'KESK, eğitimden sağlığa birçok alanda hak ve özgürlük mücadelesinin mihenk taşı olan bir konfederasyon. Bu gece Semsur'daki dostlarımızla, KESK'in kıymetli üyeleriyle birlikte olmak bizim için önemli.

Depremden sonra bu üçüncü gelişim. Daha önce iki halk konseri verdik. Üzülerek söylemek zorundayım; 'taş üstüne taş konmamış' bir manzarayla karşılaştık. Bu insanı üzüyor.

Biz depremin ikinci günü buradaydık. Burada olduğumuzu birilerinin bilmesi yeterliydi; bunu reklam olsun diye söylemek istemedik. 'Biz bize yeteriz' deniliyor ya, o 'biz' kim, takdiri herkese bırakıyorum.

Adıyaman kozmopolit bir yer. Ben kişisel olarak şuna inanıyorum: Son seçimlerden sonra insanlar biraz daha sorgular oldu; neyiz, ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz? Bu sorgulamanın artması iyi bir şey.'

Beşir'in seslendirdiği ezgilere salondakiler halaylarla eşlik etti; zaman zaman 'dayanışma' ve 'emek' vurgulu sloganlar atıldı.

'Salonlara Sığmıyoruz, Bize Salon Vermeyenler Bu Manzarayı Görsün'

Gece açılışında konuşan KESK Adıyaman Şubeler Platformu Başkanı Zeynal Polat, KESK'in 30 yıllık mücadelesini ve Adıyaman'da yaşanan salon tartışmalarını gündeme getirdi. Polat şöyle konuştu:

'Bugün takvimler 8 Aralık'ı gösteriyor, KESK'in 30'uncu kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. KESK, bu ülkede kamu emekçilerinin mücadelesinin bir mihenk taşıdır. 1980 askeri darbesi sonrasında gelişen emek mücadelesinin ve darbe sonrası ilk mitingin geleneğinin devamıdır.

KESK, emek, barış ve demokrasi mücadelesinin motor gücüdür. 'Kapı kulu değiliz, kamu emekçisiyiz' diyenlerin zihniyetini temsil ediyor. Bunca baskıya, yasağa ve zorlamaya rağmen insanca yaşayacak bir ücret ve insanca yaşayacak bir ülke için mücadele edenlerin konfederasyonudur.

Görüyorsunuz, salonlara sığmıyoruz. Bu ilde bize salon vermeyenler utansın. Her talebimizde 'tadilat var' denilerek reddedilen salonların yerine bugün bu salonu doldurduk. Bu nedenle Adıyaman Belediyesi'ne de bu salonu tahsis ettiği için teşekkür ediyoruz.'

Polat, KESK'in yalnızca ekonomik taleplerle sınırlı bir sendikal örgütlenme olmadığına, aynı zamanda 'barış, demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesi' yürüttüğüne vurgu yaptı.

'KESK'in Tarihi, Hak Arama ve Direniş Geleneğinin Örgütlü İfadesi'

Gecede bir konuşma yapan SES Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Halil Aydın ise KESK'in tarihsel rolüne ve 6 Şubat depremleriyle birlikte derinleşen krize değindi. Aydın, özetle şu ifadeleri kullandı:

'KESK'in 30'uncu kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlediğimiz bu özel geceye hoş geldiniz. 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren halkımızı, üyelerimizi ve emekçi kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Onların anısı dayanışma mücadelemizde yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.

KESK'in tarihi, yalnızca 30 yıl değildir. Anadolu'nun binlerce yıllık hak arama geleneğinin, adalet ve eşitlik arayışının, zulme ve sömürüye karşı direnişinin bugüne uzanan örgütlü ifadesidir. Farklı kimliklere sahip halkların, emekçilerin farklılıklarını zenginliğe çevirdiği bir emek, hak ve özgürlük mücadelesinin tarihidir.

'Memurun da sendikası mı olur' diyenlerin kapılarına vurduğu mühürleri söküp atanların tarihidir KESK. Kapı kulu değil, emekçi olduğunu fiili-meşru mücadeleyle ispatlayanların tarihidir.'

Aydın, ülkede ekonomik, siyasal ve toplumsal krizin derinleştiğini, kamu kaynaklarının 'sermayeye, silah tekellerine ve saraylara' aktarıldığını savundu. KESK'in 'Hak verilmez, mücadele ile alınır' ilkesinden taviz vermeden yoluna devam ettiğini vurgulayan Aydın, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

'Er ya da geç emek kazanacak, insanca yaşam mücadelemiz kazanacak, demokrasi kazanacak, barış ve kardeşlik kazanacak. Biz kazanacağız, birlikte kazanacağız. Yaşasın KESK, yaşasın emek, demokrasi ve barış mücadelemiz.'

Aydın, konuşmasının sonunda, barışın bu ülkenin 'en yaşamsal ihtiyacı' olduğunu belirterek, kaynakların savaşa değil sağlığa, eğitime ve eşitliğe ayrılması çağrısında bulundu.

'Dayanışma Geceleri Devam Edecek'

Etkinlik, plaket takdimi ve Hozan Beşir'in seslendirdiği ezgilere katılımcıların eşlik etmesiyle geç saatlere kadar devam etti. KESK Adıyaman Şubeler Platformu bileşenleri, dayanışma gecelerinin ve ortak etkinliklerin önümüzdeki dönemde de süreceğini ifade etti.

Kaynak : PERRE