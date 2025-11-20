Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, merkeze bağlı Türmüz Tepe Mevkii Ahmet Hoca Köyü yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında kepçe içerisinde hareketsiz yatan Hasan Atlıhan'ı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Atlıhan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Hasan Atlıhan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

