Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı' olarak adlandırılan yeni sosyal destek modeli için ortak çalışma yürütüyor. Aylık geliri belirlenen sınırın altında kalan hanelere, bu sınırı tamamlayacak şekilde düzenli ödeme yapılacak.

Hazırlık sürecinin önümüzdeki aylarda tamamlanması, uygulamanın ise 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanıyor. Model, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile uyumlu şekilde işletilecek.

Önce Pilot İller Seçilecek

Yeni destek sistemi ilk etapta pilot bölgelerde uygulanacak. Pilot illerin hangi şehirlerden oluşacağı henüz kesinleşmedi. Ancak önceliğin milli gelirin düşük olduğu illere, deprem bölgesine, büyük şehirlerde kent yoksulluğunun yoğun olduğu bölgelere verileceği belirtildi.

Gelir Sınırı Belirlenecek

Model kapsamında asgari ücret ya da yoksulluk sınırı benzeri yıllık bir gelir eşiği belirlenecek. Hanelerin beyan edilen ya da tespit edilen gelirleri bu sınırın altında kalıyorsa, aradaki fark devlet tarafından ödenecek.

Örnek hesaplama şöyle olacak:

Belirlenen aylık gelir sınırı: 20 bin TL

Hanenin mevcut geliri: 16 bin TL

Devlet tarafından ödenecek destek: 4 bin TL

Türkiye Geneline Yayılacak

Pilot uygulamadan elde edilecek sonuçların ardından model tüm ülkeye yaygınlaştırılacak. Böylece gelir düzeyi belirlenen tutarın altında kalan tüm haneler için düzenli bir gelir güvencesi oluşturulmuş olacak.

