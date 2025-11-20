Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 21 Kasım Cuma günü toplanacak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun alacağı kararın sürecin kesintiye uğramadan ilerlemesi açısından kritik önemde olduğunun altını çizerek, 'Bu sürecin başarıyla neticelenmesi halinde kazanan milletimiz ve kardeşlik olacaktır. Türkiye, yaklaşık yarım asırdır teröre harcadığı enerjisini ve kaynaklarını milletimizin refahına, üretime, kalkınmaya ve daha müreffeh bir geleceğe yönlendirme imkânına sahip olacaktır' ifadelerini kullandı.

'Tarihi Fırsat Penceresini Doğru Değerlendirmeliyiz'

Bakan Yardımcısı Aydın, Türkiye'nin uzun yıllardır beklediği fakat kimsenin bu kadar hızlı ilerlemesini öngörmediği 'Terörsüz Türkiye' sürecini büyük bir kararlılıkla ve olgunlukla yürütüldüğünü vurgulayarak, 'Bu ivmenin oluşmasında; Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ile Sayın Bahçeli'nin derin feraseti, yani Cumhur İttifakı'nın özgüvenle ve birlikte hareket eden sağlam iradesi belirleyici bir rol oynuyor. Öte yandan içinde bulunduğumuz bölgesel ve küresel konjonktür, belki de çok uzun yıllardır elde edemediğimiz bir fırsat penceresi sunuyor. Türkiye'nin bu konjonktürü doğru okuması, doğru hamleleri zamanında yapması gerekiyor. Çünkü bu pencerenin bir daha aynı açıklıkla önümüze gelip gelmeyeceği meçhul' dedi.

'Cesaret ve Dikkat Aynı Anda Yönetilmeli'

Sürecin devlet aklının gerektirdiği hassasiyetle yürütülmesi, doğru bilgilenmenin, doğru temasların ve süreci olgunlaştıracak adımların zamanında atılmasının büyük önem taşıdığını belirten Bakan Yardımcısı Aydın, 'Elbette temkinli olmak zorundayız. Zira bu tür süreçler; sabır, sükûnet ve yüksek dikkat gerektirir. Ancak temkinli olmak, cesaretten vazgeçmek anlamına gelmez. Aksine, cesaret ve dikkat aynı anda yönetildiğinde tarih sahnesinde büyük dönüşümler mümkün olur. Bugün ihtiyacımız olan da tam olarak budur. Zira tarihi, rotasını cesaretle çizen milletler yazar. Bu sürecin başarıyla neticelenmesi halinde kazanan milletimiz ve kardeşlik olacaktır. Türkiye, yaklaşık yarım asırdır teröre harcadığı enerjisini ve kaynaklarını milletimizin refahına, üretime, kalkınmaya ve daha müreffeh bir geleceğe yönlendirme imkânına sahip olacaktır' ifadelerini kullandı.

