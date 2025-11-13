Adıyaman Üniversitesi'nin akademisyenlerinden Prof. Dr. Emrullah Erdem, Profesör kadrosuna atanarak önemli bir akademik başarıya imza attı.Adıyaman Üniversitesi'nin başarılı akademisyenlerinden Doç. Dr. Emrullah Erdem, Profesör Doktor kadrosuna atanarak önemli bir akademik başarıya imza attı. Adıyaman kamuoyunda gururla karşılanan bu gelişme, genç akademisyenler için de ilham kaynağı oldu.

2005 yılında Adıyaman Anadolu Öğretmen Lisesi'nden mezun olan Prof. Dr. Erdem, 2009 yılında Gaziantep Üniversitesi Adıyaman Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği programını tamamladı. Akademik yolculuğuna ara vermeden devam eden Erdem, 2011 yılında Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisansını, 2015 yılında ise Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı.

Bilimsel çalışmalarının yanı sıra eğitim alanında çok yönlü bir akademik birikim edinen Erdem, 2020 yılında Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Programı'ndan da mezun oldu.

2009-2016 yılları arasında Adıyaman Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Erdem, 2016-2018 yılları arasında aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı'nda Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü. 2018 yılında doçentlik unvanını alan Erdem, bugün itibarıyla Adıyaman Üniversitesi'nde Profesör Doktor kadrosunda görev yapıyor

Prof. Dr. Erdem'in başlıca çalışma alanları; matematiksel muhakeme, olasılıksal düşünme, kavram yanılgıları, gündelik yaşam matematiği ve düşünme becerileri olarak öne çıkıyor. Bu alanlarda yayımlanmış 6 bilimsel kitabı, çok sayıda ulusal ve uluslararası makalesi, bildirileri ve yürüttüğü bilimsel projeleri bulunuyor.

Ayrıca birçok yüksek lisans ve doktora öğrencisine danışmanlık yaparak matematik eğitimi alanında nitelikli araştırmacılar yetiştiren Erdem, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde çeşitli dersler vermekte. Derslerinde öğretmen adaylarını aktif öğrenmeye teşvik eden Erdem, somut materyaller, eğitsel oyunlar, kavram karikatürleri ve bilgisayar destekli etkinlikler gibi yöntemlerle öğrenmeyi kalıcı hâle getiriyor.

Toplumsal sorumluluk bilinciyle öğretmenlere ve öğrencilere yönelik seminer ve konferanslar da düzenleyen Prof. Dr. Erdem, 'Matematikte nasıl başarılı olunur?' konulu sunumlarıyla özellikle gençlerin matematik kaygısını azaltmayı hedefliyor. Ayrıca toplum-üniversite işbirliği çerçevesinde yürüttüğü projelerde gönüllü öğretmen adaylarıyla öğrencileri buluşturarak akademiye ve eğitime değerli katkılar sağlıyor.

İngilizce ve Almanca bilen Prof. Dr. Emrullah Erdem, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak : PERRE