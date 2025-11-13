Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 8 Ekim'de Adıyaman'ı ziyaret eden İsveç Büyükelçisi Malena Mard'a iade-i ziyarette bulundu. İsveç Büyükelçiliğinde gerçekleşen görüşme, iki ülke arasındaki yerel iş birliklerinin güçlendirilmesi açısından verimli bir atmosferde geçti.

Öncelikli Gündem: 'Kadın İstihdamı'

Görüşmede Başkan Tutdere, Adıyaman Belediyesi'nin kadın istihdamını artırmaya yönelik yürüttüğü ve planladığı projeler hakkında Büyükelçi Mard'a kapsamlı bilgi verdi. Kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirecek üretim atölyeleri, mesleki eğitim programları ve özellikle 6 Şubat depremleri sonrası toparlanma sürecinde kadınlara yönelik destek mekanizmaları ele alındı. Büyükelçi Mard ise İsveç'in toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki deneyimlerini paylaşarak, Adıyaman Belediyesi ile ortak çalışmalar yürütmeye açık olduklarını ifade etti.

Kardeş Şehir İş Birlikleri Masaya Yatırıldı

Ziyaret sırasında Adıyaman ile İsveç'teki uygun bir belediye arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması konusu da gündeme geldi. Kültür-sanat, sürdürülebilir şehircilik, gençlik çalışmaları ve kadın kooperatiflerinin desteklenmesi gibi alanlarda ortak projeler yürütme imkanları değerlendirildi.

Deprem Sonrası Dayanışma Mesajı

Başkan Tutdere, Adıyaman'ın deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çekerek, 'Şehrimizi daha güçlü ve dirençli bir geleceğe taşımak için iş birliklerine açığız.' dedi.

Teşekkür ve İş Birliği Vurgusu

Görüşmenin sonunda Tutdere, Büyükelçi Mard'a Adıyaman'a gösterdiği yakın ilgi ve destek için teşekkür etti, İsveç'in yerel yönetimlerle iş birliği yaklaşımını 'kıymetli ve güç verici' olarak nitelendirdi.

İki taraf, diyalog ve ortak projelerin devamı konusunda mutabık kalarak, ilerleyen dönemde yeni temasların gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kaynak : PERRE