Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Kasım'da Adıyaman'a yapacağı ziyaret öncesi, Adıyaman halkının gündeme getirilmesi gereken konulara dikkat çeken bir açık mektup yayımladı. Başkan Murat Çeliker, mektubunda özellikle su sorunu, tarımsal sulama, deprem sonrası çarşı projesi, uçak seferleri, istihdam ve ulaşım konularında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek beklediklerini ifade etti.

'Atatürk Barajı'ndan Su Temin Edilmeli'

Murat Çeliker, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle Adıyaman'da ciddi bir su sıkıntısı yaşandığını belirterek, 'Yeni TOKİ konutlarının yapılmasıyla birlikte mevcut yerleşim alanlarında su yetersizliği ortaya çıkmıştır. Bu sorunun tek çözümü, Atatürk Barajı'ndan su temin edilerek arıtma tesisinden geçirilip halkımıza verilmesidir. Türkiye'nin birçok ilinde içme suyu barajlardan sağlanmaktadır. Dünyanın sayılı barajlarından biri olan Atatürk Barajı, Adıyaman sınırları içinde olmasına rağmen ilimiz bu kaynaktan yeterince yararlanamamaktadır' dedi.

'Adıyaman'da Sulu Tarım Yaygınlaştırılmalı'

Çeliker, baraj suyunun tarım alanlarıyla buluşması gerektiğini vurgulayarak, sulu tarımın çiftçilere büyük kazanç sağladığını söyleyerek, 'Atatürk Barajı'ndan Mardin'e kadar su ulaştırılırken, Adıyaman'daki tarım arazilerinin bu imkândan mahrum kalması kabul edilemez. Sulu tarımla birlikte çiftçilerimiz yılda birden fazla ürün elde edebiliyor. Adıyaman'da da bu projelerin hayata geçirilmesi öncelikli taleplerimizdendir' dedi.

'Çarşı Projesi Tamamlanmalı'

Deprem sonrası TOKİ konutlarının hızlıca tamamlanmasının halkı memnun ettiğini dile getiren Çeliker, şehir merkezindeki çarşı projesinin de aynı kararlılıkla bitirilmesini istediklerini aktardığı mektupta,'1. Etap çarşı projesi halkımız tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Ancak diğer bölümlerin yarım kalması, esnaf ve vatandaşlar arasında bir beklenti oluşturdu. 6 Şubat depreminin yaşandığı illerde yapılan çarşı projelerinin tamamı Adıyaman merkezinde de uygulanmalıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda bir müjde vermesini bekliyoruz' ifadelerine yer verdi.

'Uçak Seferleri Artırılmalı'

Adıyaman Havalimanı'nın modern bir altyapıya sahip olduğunu belirten Çeliker, Adıyaman-İzmir uçak seferlerinin başlatılması ve Adıyaman-İstanbul seferlerinin artırılması gerektiğini belirterek, 'Adıyaman halkı İzmir'e doğrudan uçuş talebinde bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul seferlerinin de artırılması vatandaşlarımızın ortak beklentisidir. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu seferlerin kısa sürede hizmete açılacağına inanıyoruz' dedi.

'Gençler Kendi Memleketinde Çalışmak İstiyor'

Deprem sonrası birçok Adıyamanlının işini kaybettiğini hatırlatan Çeliker, özel sektör yatırımlarına teşvik verilmesi gerektiğini ifade ederek,'Depremde işletmelerini kaybeden gençlerimiz başka illerde çalışmak zorunda kaldı. Adıyaman'a özel teşviklerle yeni fabrikalar açılırsa, gençlerimiz kendi memleketinde istihdam edilir. Bu, iş dünyasının ve gençlerin ortak talebidir' dedi.

'Adıyaman-Çelikhan Yolu Duble Yol Olmalı'

Başkan Çeliker son olarak, sık sık kazaların yaşandığı Adıyaman-Çelikhan yolunun duble yola dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayarak, 'Adıyaman-Çelikhan yolu, Malatya bağlantısını sağlayan önemli bir güzergâhtır. Ancak virajlı yapısı nedeniyle her yıl birçok kazaya neden olmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan bu yolun duble yol olarak yapılması yönünde talimat vermesini bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Başkan Çeliker, mektubunun sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, 'Adıyaman halkı size dua ediyor, sizi çok seviyor ve 15 Kasım ziyaretinizde bu konularda müjdeler bekliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un Adıyaman'a verdiği önemden dolayı müteahhitler işlerini çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmiştir. Çarşı projesi konusunda adım atılmasıyla Adıyaman ilimizin şehir merkezi depreme dayanıklı işyerlerine kavuşacaktır. 6 Şubat depremleri sonrasında şehrimizin yeniden ayağa kalmasında yoğun çaba gösteren, müteahhitlerin işlerini bire bir takip eden, sürekli halkımızın derdiyle dertlenen Adıyaman Valimiz Sayın. Dr. Osman Varol'u halkımız çok seviyor' ifadelerini kullandı.

