Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sürdürülen altyapı çalışmalarının ardından bozulan cadde ve sokaklarda asfalt serimi ve yama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Barbaros Hayrettin Mahallesi ile Siteler Mahallesi'nde finişer ve yama robotu kullanılarak sıcak asfalt serimi ve yama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt ekipleri, altyapı yatırımlarının ardından bozulan yolları kısa sürede yeniden güvenli ve konforlu hale getirmek için yoğun bir mesai yürütüyor.

Yama Robotu ve Finişerle Çalışmalar Sürüyor

Barbaros Hayrettin Mahallesi 1608 No'lu Sokak'ta, altyapı ve yerinde dönüşüm çalışmalarının ardından finişer ile sıcak asfalt serimi yapıldı.

Siteler Mahallesi 20185 No'lu Sokak ve çevresinde ise, altyapı çalışmaları tamamlanmasının ardından asfalt yama robotuyla yama yapılarak yollar yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, iki mahallede yürütülen asfalt çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Barbaros Hayrettin Mahallemiz ile Siteler Mahallemizde, altyapı sonrası bozulan yollarımızı hızla onarıyor, sıcak asfalt ve yama çalışmalarıyla konforlu bir ulaşım altyapısı oluşturuyoruz. Kentimizde uzun yıllardır ihtiyaç duyulan altyapı yatırımlarını birer birer tamamlıyoruz. Bu süreçte bazı bölgelerde geçici bozulmalar yaşansa da ekiplerimiz aynı hızla asfaltlama çalışmalarını gerçekleştirerek yolları yeniden kullanılabilir hale getiriyor. Amacımız, her mahallemizde vatandaşlarımızın güvenle seyahat edebileceği düzenli ve modern bir ulaşım ağı kurmak. Bu doğrultuda çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE