Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda emlak vergilerindeki artışla ilgili toplumun farklı kesimlerinden çeşitli tepkiler geldiğini belirterek, 'Bilhassa CHP'li belediyelerinin yönettiği illerde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde fahiş artışlar yapıldığını görüyoruz' dedi.

'Kantarın Topuzunu Kaçıran Bu Artışlara Sessiz Kalmayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde vergi yükünün arttığını vurgulayarak, 'Bilhassa CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde yüzde 2 bin 500, yüzde 5 bin, hatta bazı bölgelerde yüzde 18 bin 700'lere varan fahiş artışlar yapıldığını görüyoruz. Bu artışlar doğrudan vatandaşımızın omzuna haksız bir yük bindiriyor. Tıpkı 'ucuzlatacağız' dedikleri su ve toplu ulaşım fiyatlarında olduğu gibi, maalesef burada da verdikleri sözlerin hilafına davranıyorlar. Bunun kabul edilebilir olmadığı açıktır. Kantarın topuzunu kaçıran bu artışlara sessiz kalmamız düşünülemez' dedi.

'Düzenleme Yakında Meclis'e Sunulacak'

Emlak vergisinde yaşanacak fahiş artışların önüne geçecek düzenlemeyi yakında Meclis'e sunacaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir önceki Merkez Yürütme Kurulu toplantımızda bu konuyu enine boyuna değerlendirdik. İlgili arkadaşlarımız öncesinde ve sonrasında bir araya geldi, haklı talepleri karşılayacak, ana muhalefetin istismarını engelleyecek formüller üzerinde konuştular. Önümüzdeki günlerde çözüm önerimizi Meclisimizin takdirine sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE