TÜİK verilerine göre Adıyaman'da konut satışları Ekim ayında bir önceki aya göre %10,35 artarak 682'ye ulaştı. 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da inşaat alanındaki çalışmaların hızla tamamlanmaya devam edilmesi ve konteyner kentlerin 1 Eylül 2025 itibarıyla tahliye edilmesi satışlardaki artışta etkili oldu.

Türkiye genelinde ise konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,5 azalarak 164 bin 306 olarak kaydedildi. En fazla satış 26 bin 305 ile İstanbul, 14 bin 681 ile Ankara ve 8 bin 678 ile İzmir'de gerçekleşirken; en az satış 86 ile Ardahan, 135 ile Bayburt ve 143 ile Tunceli illerinde oldu.

Kaynak : PERRE