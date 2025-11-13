Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde art arda depremler meydana geldi. İlk deprem saat 06.16'da 4.7 büyüklüğünde gerçekleşti. Bu sarsıntının ardından saat 06.20 ve 06.21'de 4.2, saat 07.45'te ise 4 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

Depremlerin yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Sarsıntılar Balıkesir merkezinin yanı sıra çevre illerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak : PERRE