Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Konut Satış İstatistikleri, Ekim 2025 verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,5 oranında azalarak 164 bin 306 olarak gerçekleşti.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 26 bin 305 ile İstanbul, 14 bin 681 ile Ankara ve 8 bin 678 ile İzmir oldu. En az konut satışı ise 86 ile Ardahan, 135 ile Bayburt ve 143 ile Tunceli illerinde gerçekleşti.

Konut Satışları Ocak-Ekim Döneminde %16,2 Arttı

Ocak-Ekim döneminde konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,2 oranında artarak 1 milyon 293 bin 33 oldu.

İpotekli Satışlar Arttı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,5 artarak 23 bin 527 olarak kaydedildi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %14,3 olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %64,0 oranında artarak 186 bin 20 oldu. Ekim ayında 5 bin 919, Ocak-Ekim döneminde ise 44 bin 490 ipotekli konut satışı ilk el olarak gerçekleşti.

Diğer Satış Türlerinde 140 Bin 779 Konut El Değiştirdi

Diğer konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3 azalarak 140 bin 779 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %85,7 olarak açıklandı.

Ocak-Ekim döneminde ise diğer konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,8 artarak 1 milyon 107 bin 13 olarak gerçekleşti.

Kaynak : PERRE