Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman Belediyesi tarafından “Kadının Emeği, Sanatın Gücü” temasıyla gerçekleştirilen sergide, geleneksel el sanatlarından modern tasarımlara, geri dönüşüm projelerinden özgün el işlerine kadar birçok eser yer aldı. Böylece kadınların hem üretimlerini tanıtması hem de gelir elde etmesi sağlandı.

Vatandaşlardan Belediye’ye Teşekkür Mesajı

Sergiyi gezen vatandaşlardan Filiz Evci, sergiyi çok beğendiğini ifade ederek, “Çok güzel çalışmalar var, hocalarımızın ellerine sağlık. Böyle bir etkinliğe ön ayak olduğu için Adıyaman Belediyesi’ni kutluyorum. Başkanımızın görevinde daha uzun yıllar kalmasını diliyorum.”

Bedriye Özer ise kadınların emeğini görünür kılan serginin önemine dikkat çekerek,

“Sergi çok güzel, kadınlarımız çok emek vermiş. Sayın Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere’ye kadınlara destek olduğu için teşekkür ediyorum, iyi ki varlar.” dedi.

“Bu Sergi, Ürünlerin Satış Amaçlı Sunulduğu İlk Sergi Oldu”

Kadın ve Gençlik Merkezi el sanatları eğitmeni Perihan Pamukçu, serginin önemine ilişkin şu değerlendirmede bulunarak, “Adıyaman Belediyesi’nin desteğiyle kursiyerlerimizin yıl boyunca yaptığı ürünler sergileniyor ve satışa sunuluyor. Bu da kadınlarımızın ev ekonomisine katkı sağlamasına vesile oluyor. Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere’ye teşekkür ediyoruz. Bu sergi, ürünlerin satış amaçlı da sunulduğu ilk sergi oldu ve bu açıdan da çok değerli.”

