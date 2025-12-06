Okul Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, konferans salonunda yapıldı. Programda Yazar Fahrettin Çelik'in hayat hikâyesi görseller eşliğinde sunuldu, ardından şiir dinletisi gerçekleştirildi. Öğrenciler, yazarın eserlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Okulda Okur-Yazar Buluşması Düzenlendi

Söyleşi bölümünde Çelik, kitapları hakkında bilgiler paylaşırken öğrenciler özellikle 'Fırat'ın İki Yakası' romanına yoğunlaştı. Tamamı daha önce kitabı okumuş olan öğrenciler;

- romanın konusu,

- karakterlerin psikolojisi,

- yöre yaşamının anlatımı,

- töre ve adalet temaları,

- kurgu detayları üzerine dikkat çekici sorular yöneltti.

Bazı öğrenciler ise kitapta yer almayan ancak yer almasının uygun olacağını düşündükleri bölümler hakkında yazarın görüşlerini aldı.

'Bu Kadar Derin Bir Okuma İlk Kez Görüyorum'

Sorular karşısında memnuniyetini ifade eden Yazar-Şair Fahrettin Çelik şunları söyledi:

''Fırat'ın İki Yakası' romanımızla ilgili birçok okuyucudan övgü aldık. Ancak bir kitabın bu kadar detaylıca masaya yatırıldığına ilk kez şahit oldum. Samsatlı gençler kitabı büyük bir dikkatle okumuşlar, hiçbir ayrıntıyı kaçırmamışlar. Bu ilgi beni gururlandırdı. Bu ortamı sağlayan okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür ediyorum. Ayrıca programa katılarak okuduğu şiirle katkı sunan İlçe Millî Eğitim Müdürü Abdullah Akın'a da ayrıca teşekkür ederim.''

Okul Müdürü ve İlçe Millî Eğitim Müdürü'nden Teşekkür

Okul Müdürü Mustafa Çelik, öğrencilere sağlanan kitap desteği ve gerçekleşen söyleşi için Yazar Fahrettin Çelik'e teşekkür etti.

Samsat İlçe Millî Eğitim Müdürü Abdullah Akın ise okumanın önemine dikkat çekerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu ve eğitim çalışmalarına sunduğu katkıdan dolayı yazara teşekkür etti.

Program Kitap İmza Etkinliğiyle Sona Erdi

Etkinlik, Yazar Fahrettin Çelik'in öğretmen ve öğrencilere kitaplarını imzalamasıyla sona erdi. Öğrencilerin yoğun ilgisi, okulda kültürel faaliyetlere verilen desteğin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak : PERRE