Eğitim Sen Adıyaman Şubesi, Şube Temsilciler ve İşyeri Temsilcileri Meclisi Toplantısı'nı tamamlayarak geniş içerikli sonuç metnini yayımladı. Toplantıda 2026 bütçesi, eğitim emekçilerinin yaşadığı ekonomik ve mesleki sorunlar, deprem sonrası eğitimdeki aksaklıklar, çocuk hakları ve okullardaki temel ihtiyaçlar detaylı biçimde değerlendirildi.

'Mülakat Kaldırılmalı, Liyakat Esas Olmalıdır'

Sonuç bildirisinde ilk olarak öğretmen atamalarındaki mülakat uygulamasına dikkat çekilerek, bu yöntemin liyakati yok saydığı belirtildi. Eğitim Sen, mülakatın tamamen kaldırılması ve objektif, eşitlikçi bir atama-yükselme sistemi kurulması çağrısında bulundu.

Norm Fazlası Öğretmenlerin Mağduriyeti Gündemde

Bildiride, norm kadro fazlalığı gerekçesiyle yapılan zorunlu yer değişikliklerinin planlama hatalarının sonucunda ortaya çıktığı belirtilerek, 'Öğretmen atamalarında ve kariyer basamaklarında sürdürülen mülakat sistemi, liyakat ilkesini zayıflatmakta ve süreci keyfileştirmektedir. Eğitim Sen olarak mülakatın tamamen kaldırılmasını, objektif ve eşitlikçi bir atama-yükselme sisteminin hayata geçirilmesini talep ediyoruz' ifadelerine yer verildi.

Baskı ve Mobbing Uygulamalarına Karşı Mücadele Vurgusu

Eğitim Sen, üyelerine yönelik her türlü baskıya karşı duracağını ve tüm hukuki yolları kullanacağını açıklayarak, 'Son dönemde bazı okul ve kurumlarda eğitim emekçilerine yönelik baskı, yıldırma ve mobbing uygulamaları artmaktadır. Bu uygulamalar çalışma barışını bozmakta, eğitim ortamlarını zehirlemektedir. Eğitim Sen olarak her türlü baskıya karşı duracak, üyelerimizin haklarını tüm yollardan savunacağız' denildi.

'Öğretmenin İtibarı Hedef Alınamaz'

Toplantıda, öğretmenlerin kamuoyunda hedef haline getirilmesine yönelik söylemler eleştirilerek, 'Eğitimin niteliğini düşüren politikalar, öğretmenlerin yetkinliğini hedef alan söylemler ve kamuoyunda yaratılan olumsuz algılar, eğitim emekçilerinin mesleki itibarını zedelemektedir. Özellikle yardımcı kaynak kitap tartışmaları üzerinden öğretmenlerin suçlanması, sorumluluğun emekçilere yıkılmaya çalışılması kabul edilemez. Eğitimde yaşanan sorunların nedeni öğretmenler değil, yıllardır süren yanlış politikalardır' ifadeleri kullanıldı.

Öğretmene Yönelik Şiddet Alarmı

Okullarda öğretmene yönelik sözlü ve fiziki şiddetin arttığına dikkat çekilen açıklamada, 'Son dönemlerde okullarda öğretmene yönelik sözlü ve fiziksel şiddet vakaları ciddi biçimde artmıştır. Şiddetin normalleşmesi, eğitimi ve toplumu tehdit etmektedir. Öğretmene şiddeti önlemek için etkin bir yasal düzenleme yapılmalı, failler cezalandırılmalı ve okullarda gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. Öğretmene uzanan her el, eğitime ve toplumsal geleceğimize uzanmaktadır' ifadelerine yer verildi.

Sonuç metninde, MESEM uygulamalarının çocukları eğitimden kopardığı ve ucuz iş gücü olarak çalışmaya zorladığını ve bunun açık bir çocuk işçiliği olduğu vurgulanarak, 'MESEM uygulamaları çocukları eğitimden koparmakta ve ucuz iş gücü olarak çalıştırılmalarına yol açmaktadır. Bu durum açık bir çocuk işçiliğidir ve hiçbir gerekçe ile meşrulaştırılamaz. Eğitim Sen olarak çocukların eğitim hakkını savunmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verildi.

Adıyaman'da Deprem Sonrası Eğitim Sorunları Sürüyor

Toplantıda, Adıyaman'daki eğitim sorunlarının hâlen devam ettiği belirtilerek fiziki altyapı yetersizliği, barınma ve ulaşım sıkıntıları, donanım eksiklikleri ve psikososyal destek ihtiyacının karşılanamadığı vurgulanarak, 'Adıyaman'da eğitim hâlâ ciddi sorunlarla karşı karşıyadır: fiziki altyapı eksiklikleri, barınma ve ulaşım sorunları, donanım yetersizliği, psikososyal destek açığı. Deprem sonrası yeniden yapılanma, eğitim hizmetinin güçlendirilmesini hedef almalıdır' denildi.

Ücretsiz Bir Öğün Yemek ve Temiz İçme Suyu Talebi

Her öğrenciye ücretsiz, sağlıklı bir öğün yemek verilmesi ve tüm okullarda temiz içme suyunun kesintisiz sağlanması gerektiği belirtilen toplantıda, 'İlçelerde artan eğitim eşitsizliği İlçeler arasında artan eşitsizlikler, taşımalı eğitim sorunları, fiziki yetersizlikler ve donanım eksiklikleri eğitimde fırsat eşitliğini bozmakta; kırsal bölgelerdeki öğrenciler dezavantajlı hale gelmektedir' ifadeleri kullanıldı.

Aynı zamanda toplantıda, kırsal bölgelerdeki öğrencilerin taşımalı eğitim, fiziki yetersizlik ve donanım eksikliği nedeniyle dezavantajlı konuma düştüğü belirtildi.

Demokratik, Kamusal ve Bilimsel Eğitim Çağrısı

Eğitimin piyasalaştırılmasına ve dinselleştirilmesine karşı çıkan Eğitim Sen, 'Eğitimin piyasalaştırılması, dinselleştirilmesi ve merkeziyetçi politikalarla tekçi hale getirilmesi kabul edilemez. Her çocuğun anadilinde, demokratik, bilimsel, laik ve kamusal bir eğitim hakkı vardır. Eğitim Sen olarak bu hakkı savunmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verildi.

'Emek, Demokrasi ve Barış Mücadelesinden Vazgeçmeyeceğiz'

KESK'in 30. yılına vurgu yapılan açıklamada, 'KESK'in 30. yılına girdiğimiz bu dönemde; emeğin, demokrasinin ve barışın birlikte mümkün olduğunu savunmaya devam ediyoruz. Eğitimde huzurun, toplumda barışın, emekçiler için eşit ve adil bir yaşamın mücadelesini sürdüreceğiz. Eğitim Sen Adıyaman Şubesi olarak; mülakatın kaldırılması, norm fazlası mağduriyetinin çözülmesi, eğitim emekçilerine yönelik baskı ve mobbingin son bulması, mesleki itibarın korunması, öğretmene yönelik şiddetin durdurulması, çocuk işçiliğinin engellenmesi, deprem sonrası eğitimin güçlendirilmesi, ücretsiz bir öğün yemek ve temiz su hakkının sağlanması ve demokratik-kamusal eğitimin yeniden inşası için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz' ifadeleri kullanıldı.

