Adıyaman'ın binlerce yıllık uygarlıkların izlerini taşıyan kültürel mirası, 'Senfonik Adıyaman Türküleri' projesiyle yeni ve evrensel bir boyut kazanıyor. Kentin sevda ve hasret temalı türkü geleneğini senfonik müzikle buluşturan proje, düzenlenen basın açıklamasıyla tanıtıldı. Ramada Otel'de yapılan basın açıklamasını Adıyaman Filarmoni Orkestrası Kurucusu ve Sanatçı Özgür Oğuz yaptı.

Açıklamasında Adıyaman'ın gastronomisi, halk oyunları, geleneksel yaşam kültürü ve müzik değerleriyle Anadolu'nun en özel şehirlerinden biri olduğuna vurgu yapan Oğuz, Kahtalı Mıçe, Kahtalı Hamido, Aziz Çelik ve Nuri Büyükyolcu gibi usta isimlerin kentin kültürel hafızasında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

'Bu Proje Adıyaman'ın Köklü Mirasını Geleceğe Taşıyacak'

Oğuz, hazırladıkları 'Senfonik Adıyaman Türküleri' projesinin, Adıyaman'a mal olmuş türküleri senfonik düzenlemelerle uluslararası müzik platformlarında temsil etme hedefi taşıdığını vurgulayarak, Bu köklü mirası gelecek yüzyıllara taşıma hedefiyle hazırladığımız 'Senfonik Adıyaman Türküleri' projesini kamuoyuna takdim etmekten büyük onur duyuyoruz. Proje; Adıyaman'a mal olmuş türküleri senfonik bir düzenleme ile uluslararası müzik platformlarına taşımayı, yaşayan değerlerimizi onurlandırmayı ve kültürel mirasımızı evrensel bir dille ifade etmeyi amaçlamaktadır' dedi.

Gençlerden yaşlılara tüm Adıyamanlıları projeye katkı sunmaya davet eden Oğuz, kültürel hafızayı güçlendirecek bu önemli esere herkesin sahip çıkmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Projenin Destekçilerine Teşekkür Edildi

Basın açıklamasında, projeye verdikleri ve verecekleri desteklerden dolayı Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediye Başkanlığı, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ile Çağdaş Adıyamanlılar Dayanışma Platformu'na teşekkür edildi.

Projede yer alan isimler ise şu şekilde:

Adıyaman Filarmoni Orkestrası Kurucusu ve Sanatçı Özgür Oğuz

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Burak Binzet

Bestekâr-Söz Yazarı Aziz Çelik

Ses Sanatçısı Kahtalı Hamido

Bestekâr-Ses Sanatçısı Nuri Büyükyolcu

Kanun Sanatçısı Hakan Bozkurt

Avrupa Birliği ve Proje Koordinatörü Ayfer Bozan

Ramada Otel Adıyaman Müdürü Okay Coşkun

Mimar Pınar Çelik

Teknik Uzman Deniz Çelik

Basın Danışmanı Mahir Alan

Kaynak : PERRE