Ak Yol Derneği Genel Başkanı Yusuf Aslan, terörle mücadelede milli birlik ve güçlü liderlik anlayışının önemine dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelinin ortaya koyduğu ortak duruşun mücadeleye önemli katkı sağladığını belirtti.

Aslan, yaptığı yazılı açıklamada terörsüz bir Türkiye hedefinin kararlı bir devlet iradesi gerektirdiğini ifade ederek, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cesur adımları ve teröre karşı tavizsiz tutumu, Türkiye'nin güvenliğini önceleyen bir yaklaşım ortaya koymuştur. Sahada kararlılık ve masada dirayet, ülkemizin bölgesel güç olma yolunda önemli bir zemin oluşturmuştur' ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de sürece güçlü destek verdiğini dile getiren Aslan, 'Sayın Bahçeli'nin millî duruşu, devletin bekasına yönelik hassasiyeti ve teröre karşı net tavrı, terörle mücadelede birlik ruhunu güçlendirmiştir' ifadelerine yer verdi.

Açıklamasında Cumhur İttifakı'nın bu süreçte oluşturduğu ortak iradeye işaret eden Aslan, bu dayanışmanın terörle mücadelede devlet bütünlüğünü pekiştirdiğini kaydetti.

Türkiye'nin terör tehdidinden uzak, daha güvenli bir geleceğe ilerlediğini söyleyen Aslan, 'Millet için, devlet için, terörsüz bir Türkiye için atılan adımlar yarınlarımızı daha huzurlu ve daha güçlü kılmaktadır' dedi.

Toplumda birlik, dayanışma ve kapsayıcı bir anlayışın önemine vurgu yapan Aslan, 'Bu ülkenin gücü de umudu da birliktedir. Kimseyi ötekileştirmeden, sevgi ve kardeşlik duygularıyla yolumuza devam ediyoruz. Bir ve beraber oldukça hiçbir engel bizi durduramaz' ifadelerini kullandı.

Yusuf Aslan, açıklamasının sonunda, 'Allah'ın izniyle daha huzurlu, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE