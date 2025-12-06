Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları, kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 91. yıldönümü dolayısıyla Türkiye'nin tüm illerinde eş zamanlı olarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Adıyaman'da düzenlenen açıklamayı CHP Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Arife Gönül Yıldırım okudu. Yıldırım, açıklamasında Türk kadınının 1930-1934 yılları arasında birçok ülkeden önce demokratik hayata adım attığını hatırlatarak, bunun 'bir zihniyet devrimi ve çağın ötesine geçen bir vizyon' olduğunu söyledi. Bu vizyonun mimarı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm devrimcileri saygıyla andıklarını ifade etti.

'Türkiye Kadın Temsilinde Avrupa'nın Sonuncusu'

Yıldırım, Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2025 raporuna göre Türkiye'nin kadınların siyasal güçlenmesi alanında 148 ülke arasında 139. sıraya gerilediği ve Avrupa'nın sonuncusu olduğu vurgulayarak, 'TBMM'de kadın temsili yalnızca %20, yerel siyasette ise %5 düzeyindedir. Bu veriler, Türkiye'nin demokrasi açığının en somut göstergesidir. Bu nedenle 5 Aralık, yalnızca bir yıldönümü değildir. Bugün, bir uyanış günüdür. Bugün, 'daha fazla eşitlik' talebini yükseltme günüdür. Bugün, kadınların siyasete eşit katılımı için kararlılıkla adım atma günüdür. Bu kararlılığı ortaya koyan parti: kadınları siyasetin vitrininde değil, karar mekanizmalarının tam merkezinde konumlandıran Cumhuriyet Halk Partisi'dir!' dedi.

'CHP Eşit Temsilde Tarihi Adımlar Attı'

Yıldırım, CHP'nin kadınları siyasetin vitrininde değil karar mekanizmalarının merkezinde konumlandıran bir parti olduğunu belirterek, Genel Başkan Özgür Özel'in öncülüğünde 2024 Tüzük Kurultayı'nda alınan kararla kademeli %50 eşit temsili güvence altına alan düzenlemenin tarihe geçtiğini söyledi.

Yerel seçimlerde bu iradenin sandığa da yansıdığını kaydeden Yıldırım, 35 kadın belediye başkanının CHP listelerinden seçildiğini, kadın meclis üyesi sayılarının önemli ölçüde arttığını ifade etti.

Eşit temsil olmadan demokrasinin eksik kalacağını dile getiren Yıldırım, 'Daha fazla kadın muhtar, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyesi, belediye başkanı ve milletvekili için çare eşitliktedir, çare eşit temsildedir' dedi.

Açıklama, Kadınlara Çağrıyla Son Buldu

'Eşitlik mücadelemizi büyütmek için omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Çare eşitlikte, çare eşit temsilde!'

Kaynak : PERRE