Ankara'da görev yapan Adıyamanlı hekim ve sağlık çalışanları, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Personel Atama Uzmanı Ali Arıcak'ın ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada bir araya geldi.

Adıyaman Sevdalıları Durağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, çiğ köfte ikramı eşliğinde sohbet ederek hemşehrilik bağlarını pekiştirdi. Etkinlikte Adıyaman kültürüne özgü sıcak ve samimi bir atmosfer hâkim oldu.

Organizasyonu düzenleyen Ali Arıcak, yaptığı kısa açıklamada birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, 'Hemşehrilerimizin bir araya gelmesi, birbirini tanıması ve dayanışmanın güçlenmesi bizler için çok kıymetli,' ifadelerine yer verdi. Arıcak, katılım sağlayan tüm Adıyamanlı sağlık çalışanlarına teşekkür ederek benzer programların devam edeceğini belirtti.

Etkinliğe katılan hekim ve sağlık çalışanları da davet dolayısıyla Ali Arıcak'a teşekkür ederek Ankara'da görev yapmalarına rağmen memleket bağlarını güçlü şekilde sürdürdüklerini dile getirdi. Katılımcılar, buluşmaların moral verdiğini, sosyal ve mesleki açıdan da katkı sağladığını ifade etti.

Gece, çekilen hatıra fotoğrafları ve yeniden bir araya gelme temennileriyle sona erdi. Etkinliğin, Ankara'daki Adıyamanlı sağlık çalışanları arasında dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceği kaydedildi.

Kaynak : PERRE