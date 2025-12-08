Şiir Dinletisi, Söyleşi ve İmza Günü Bir Arada

Etkinlik kapsamında Şair ve Yazar Murat Bozkurt, Mustafa Irgat, Ercan Kan ve Murat Kayış, okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzalayacak. Yazarlar ayrıca söyleşi programına katılacak ve şiir performanslarıyla sanatseverlere zengin bir içerik sunacak.

Diyarbakır'da edebiyat çevrelerinin yakından takip ettiği buluşmaya birçok şair, yazar, sanatçı, entelektüel ve sanatseverin katılması bekleniyor.

'Sen de Şiirini Al Gel Diyarbakır' Çağrısı

Etkinliği organize eden Şair ve Yazar Topluluğu yaptığı açıklamada, tüm edebiyat tutkunlarını buluşmaya davet ederek şu ifadeleri kullandı:

'Sen De Şiirini Al Gel Diyarbakır' başlığıyla düzenlediğimiz etkinlik için 8 Aralık Pazartesi saat 20.00'de Pîne Çand Coffee'de tüm şiir, edebiyat ve sanat dostlarını bekliyoruz.'

Kaynak : PERRE