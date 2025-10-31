Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı ve HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geldi. Görüşmede, 696 Sayılı KHK kapsamında kadroya geçen işçilerin yaşadığı en büyük sorunlardan biri olan tayin yasağının kaldırılması konusu ele alındı.

Tayin Yasağı, Aile birliğini Bozuyor'

Tayin yasağının aile birliğini bozduğunu ve sosyal sorunlara neden olduğunu vurgulayan Başkan Sert, 'Aile yılı bitmeden bu konu mutlak bir çözüme kavuşturulmalı' ifadelerini kullandı. Başkan Sert, sendika olarak uzun süredir yürüttükleri çalışmalar, çözüm önerileri ve sahadan elde ettikleri verilerin yer aldığı 'Taşerondan Kadroya Geçirilen İşçinin Sessiz Çığlığı: Tayin Hakkı' adlı kitabı da Bakan Işıkhan'a takdim etti.

'Tayin Yasağı Boşanmalara Neden Oluyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edildiğini hatırlatan Başkan Sert, 'Bu açıklama 696 Sayılı KHK ile kadroya geçen işçiler tarafından umutla karşılandı. Tayin yasağı tüm işkollarını etkileyen, aile yapılarını bozan ve boşanmalara neden olan bir soruna dönüştü. Bu sorun Aile Yılı sona ermeden mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır' dedi.

Bakan Işıkhan'dan Çözüm Mesajı

Genel Başkan Sert tarafından takdim edilen kitabı inceleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tayin yasağının kaldırılması yönündeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Işıkhan, 'Tayin yasağı konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Umuyorum ki 2025 yılı bitmeden sorunun çözümü konusunda kalıcı bir yol alırız' ifadelerini kullandı.

Genel Kurula Davet

Görüşme sonunda Genel Başkan Devlet Sert, Bakan Işıkhan'ı Öz Sağlık-İş Sendikası'nın 8 Kasım'da gerçekleştirilecek 4. Olağan Genel Kurulu'na da davet etti.

Kaynak : PERRE