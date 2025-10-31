Edinilen bilgiye göre, olay Adıyaman'ın Besni ilçesinde 1. Etap TOKİ yanında bulunan bir inşaatta meydana geldi. Beton dökümü sırasında beton pompasının bomu henüz belirlenemeyen bir nedenle kırıldı. Bu sırada bomun altında kalan H.A., ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hazırda bekleyen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.A., acil serviste tedaviye alındı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak : PERRE