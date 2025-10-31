AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, Adıyaman'ın yeniden inşa süreci ve tarihi mirasın korunmasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Komisyon görüşmelerinde Adıyaman'ın taleplerini gündeme getiren Milletvekili Kurt, hem deprem bölgesindeki yeniden yapılanma çalışmalarını hem de tarihi eserlerin restorasyon süreçlerini değerlendirdi.

Deprem Bölgesinde Yatırımlar Sürüyor

Milletvekili Kurt, 2023 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki yaraların sarılması amacıyla 2025 yılında 493,3 milyar TL harcama yapılmasının planlandığını belirterek, 'Deprem harcamaları hariç bütçe açığının GSYH'ye oranla yüzde 2,8'e gerilemesi öngörülmektedir' dedi.

Milletvekili Kurt, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik desteklerin sürdüğünü vurgulayarak, Dünya Bankası ve JICA kaynaklı 20,5 milyar TL'lik finansmanla 60 bini aşkın işletmeye ödeme yapıldığını, ayrıca 41 milyar TL'yi aşan kira yardımı dahil 74 milyar TL tutarında çeşitli destek ödemesi gerçekleştirildiğini ifade etti.

Milletvekili Kurt, 14 acil durum hastanesinin yatırım programına alındığını, 707 bin kişiye geçici barınma hizmeti sağlandığını belirtti. 452 bin 983 konutun ihalesinin de tamamlandığını belirten Milletvekili Kurt, bu konutlardan 304 bin 836'sının hak sahiplerine teslim edildiğini, yıl sonuna kadar tüm konutların tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Adıyaman'da Yeniden İnşa Çalışmaları

Depremden en fazla etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da yürütülen konut ve yerinde dönüşüm projelerine değinen Milletvekili Kurt, '6 Şubat depremleri sonrasında Adıyaman genelinde toplam 74 bin 900 bağımsız bölüm bulunuyor. Bunların 31 bin 272'si kentsel konut, 8 bin 874'ü kırsal konut, 31 bin 500'ü yerinde dönüşüm ruhsatı alınan bağımsız bölüm ve 3 bin 263'ü işyeri statüsündedir. Yerinde dönüşüm kapsamında 23 bin bağımsız bölüme hibe ve kredi desteği sağlanmıştır' ifadelerini kullandı.

Tarihi Eserlerde Restorasyon Çalışmaları

Adıyaman'da tarihi ve kültürel mirasın korunmasının yeniden imar sürecinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Milletvekili Kurt, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, 'Taşınmaz kültür varlıklarının hasar tespitleri tamamlanmış, restorasyon projeleri hazırlanmış ve uygulama aşamasına geçilmiştir. Adıyaman merkezinde ve ilçelerinde yer alan Ulu Camii, Kap Camii, Besni Kurşunlu Camii, Çarşı Camii, Eski Saray Camii, Yeni Pınar Camii, Mahmut Ensari Türbesi, Abuzer Gaffari Türbesi, Musalla Camii ve Mor Petrus Mor Pavlus Kilisesi gibi eserlerin restorasyon ve güçlendirme çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Kadim şehrin önemli simgelerinden Mahmut Ensari Türbesi'nin restorasyon ve onarımı tamamlanmıştır. Bu çalışmalar, yalnızca yapısal onarımı değil, Adıyaman'ın bin yıllık kültürel mirasının korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını da amaçlamaktadır' dedi.

'Adıyaman'ın Kimliğini İhya Ediyoruz'

Milletvekili Kurt açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Deprem bölgesinde hayatın yeniden inşasıyla birlikte, kadim medeniyetimizin izlerini taşıyan tarihi ve kültürel mirasımızı da ihya ediyoruz. Adıyaman'ımızın geleceğini güvenli, güçlü ve kimliğiyle barışık şekilde inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE