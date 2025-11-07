İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun '371 hakemin bahis hesabı bulunduğu' yönündeki açıklamasını ihbar kabul ederek başlattığı soruşturma kapsamında 12 ilde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 21 şüpheliden 18'inin gözaltına alındığını bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, hakemlerin kamu görevlisi statüsünde olmaları göz önünde bulundurularak, bahis oyunlarının parasal değerleri ile hakemlerin görevlerinden elde ettikleri gelir ve diğer kazançlarının karşılaştırıldığı belirtildi. Ayrıca, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında yer alan şike ve maç sonucunu etkileme iddialarının da incelendiği vurgulandı.

Yürütülen incelemeler sonucunda, ilk aşamada hakemler A.K.K., A.T., B.K., B.T., B.E.A., C.B., E.A., M.Y., M.Ö., N.O., N.K., S.E.T., Ş.B., U.T., U.K., Y.Y. ve Y.Ş. hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'müsabaka sonucunu etkileme' suçlarından gözaltı kararı verildi. Ayrıca, Trendyol Süper Lig'deki bir kulüp başkanı M.Ö., bir kulübün eski sahibi T.C. ve eski dernek başkanı M.F.S. hakkında da benzer suçlamalarla işlem başlatıldı.

Soruşturma sırasında sosyal medyada manipülatif içerikler paylaşan U.E. isimli şüpheli hakkında ise 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan işlem yapıldığı açıklandı. Başsavcılık açıklamasında, TFF'nin yürüttüğü idari süreçlerin adli değerlendirmelerden bağımsız olduğu hatırlatılarak, 'TFF'nin disiplin soruşturmalarındaki bilgi ve belgelerden yararlanılmış olsa da, adli süreçte değerlendirmeler tamamen resen yapılmıştır' ifadelere yer verildi.

Ayrıca, ülke genelinde futbol liglerinde görev yapan tüm kişi ve kurumların benzer iddialar yönünden titizlikle inceleneceği, soruşturmaların aralıksız süreceği ve sosyal medyada yer alan teyitsiz bilgilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak : PERRE