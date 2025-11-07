Adıyaman'ın Besni ilçesi Akpınar Köyü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, yoğun çabalar sonucunda yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği alanda, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak : PERRE