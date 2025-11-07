Adıyaman'da 'Asrın Felaketi' olarak anılan 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden imar çalışmaları kapsamında önemli bir aşama daha tamamlandı. Atatürk Bulvarı rezerv alanında inşası biten konutlar yerleşime açılırken, bölgede yer alan yeni işyerleri de hizmete girdi. Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Atatürk Bulvarı'ndaki yeni ticari alanları ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi. İşletme sahiplerine hayırlı kazançlar dileyen Vali Varol, vatandaşlarla da sohbet etti.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Vali Osman Varol, 'Atatürk Bulvarı yeni yaşam alanının, vatandaşlarımıza huzur ve güven, esnafımıza ise bereket getirmesini diliyoruz' ifadelerini kullandı.

Atatürk Bulvarı rezerv alanı, konut, ticaret ve sosyal yaşam alanlarının bir arada planlandığı modern yapısıyla kentin yeniden inşa sürecinde öne çıkan bölgelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Kaynak : PERRE