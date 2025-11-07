Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kömür Belediye Başkanı Hasari Talaş ve Adıyaman Belediye Meclis Üyesi Hacı Karataş ile birlikte Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Adıyaman'ın simgelerinden biri olan saat kulesi maketi Saran'a hediye edildi.

Başkan Tutdere, ziyarette 6 Şubat depremi sonrası Adıyaman'ın ihtiyaçlarını, kentte sporun iyileştirici gücünü ve gençlere yönelik planlanan projeleri anlattı. Görüşmede iki şehir arasında iş birliği yapılabilecek alanlar da ele alındı.

Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, Adıyaman'a olan sevgisini dile getirerek, 'Adıyamanlı gençler, sizleri seviyorum. Başkanımıza söz verdim, mutlaka geleceğim' dedi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Saran, Adıyaman'a spor alanında katkı sunmaya hazır olduğunu belirterek destek sözünü yineledi. Başkan Tutdere ise nazik misafirperverliği ve duyarlılığı için Saran'a teşekkür ederek, 'Adıyaman halkı, bu ilgiyi asla unutmayacak' dedi.

Kaynak : PERRE