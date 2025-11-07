Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 2026 yılı takvimini duyurdu. Her yıl yüz binlerce öğrencinin katıldığı sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav, 14 Haziran 2026 tarihinde yapılacaktır. Tüm sorular, öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacaktır. Öğrencilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum' ifadelerini kullandı.

LGS, her yıl olduğu gibi iki oturum şeklinde düzenlenecek. Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda, Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden oluşan 50 soruluk sözel bölüm yer alacak. Süresi 75 dakika olacak.

İkinci oturumda ise, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden oluşan 40 soruluk sayısal bölüm uygulanacak ve sınav 80 dakika sürecek.

Toplam 155 dakika sürecek sınavın giriş belgeleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden erişime açılacak.

LGS, öğrencilerin nitelikli liselere yerleşebilmesi için büyük önem taşırken, sınav sorularının bu yıl da müfredatla birebir uyumlu olacağı vurgulandı.

Kaynak : PERRE