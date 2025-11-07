Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Tosun, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek ara tatilin öğrenciler için dinlenme, değerlendirme ve yeni döneme motive olma açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Öğrencilere seslenen İl Milli Eğitim Müdürü Tosun, yoğun bir sürecin ardından ara tatile ulaşıldığını vurgulayarak, 'Şimdi ders dışı etkinliklere zaman ayırarak hem zihninizi hem de bedeninizi dinlendirme zamanı. Bu ara tatili iyi değerlendirin; kitap okumaya, ilgi alanlarınızı keşfetmeye ve doğayı yaşayarak 'Yeşil Vatan' bilincini güçlendirmeye özen gösterin.' ifadelerini kullandı.

Velilere yönelik mesajında aile içi iletişimin önemine değinen İl Milli Eğitim Müdürü Tosun, 'Bu tatilde çocuklarınızla birlikte zaman geçirmenizi, birlikte öğrenmeyi ve üretmeyi deneyimlemenizi temenni ediyorum. Aile içi paylaşımı güçlendirecek etkinlikler, çocuklarımızın kişisel ve akademik gelişiminde büyük bir katkı sağlayacaktır.' dedi.

Öğretmenlere de seslenen İl Milli Eğitim Müdürü Tosun, Bakanlık tarafından planlanan çevrim içi seminerlerin mesleki gelişim açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Tosun, 'EBA, MEBİ ve OGM materyallerinden faydalanarak yenilikçi öğretim yaklaşımlarını ve yapay zekâ destekli öğrenme araçlarını etkin biçimde kullanmanızı öneriyorum.' diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, mesajının sonunda tüm eğitim camiasına huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir ara tatil diledi.

Kaynak : PERRE