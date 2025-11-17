Ödül Töreni 20 Kasım'da Yapılacak

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ödül töreninin ayrıntıları şu şekilde paylaşıldı:

'Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile MESS Eğitim Vakfı iş birliğinde, depremden etkilenen illerdeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde başarılı olan öğrencilerin ödüllendirilmesi kapsamında ilimizde toplam 16 öğrencimize ödül verilecektir.

Ödül töreni,

20 Kasım 2025 Perşembe günü, saat 11.00'de Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilecektir.'

Kaynak : PERRE