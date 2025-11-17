'Adıyaman Bugün Tarihi Bir Gün Yaşadı'

Milletvekili Mustafa Alkayış açıklamalarına şöyle başladı:

'Bugün Adıyaman'ımız bir tarihi gün daha yaşamıştır. 6 Şubat depremlerinin ardından devletimizin tüm imkânlarını seferber eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, şehrimizin yeniden diriliş mücadelesine bizzat öncülük etmeye devam etmektedir.

Şehrimize gösterdiği özel ilgi, hassasiyet ve kararlılık için Sayın Cumhurbaşkanımıza şahsım ve tüm hemşehrilerim adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum.'

'350 Bininci Afet Konutunun Teslimi Adıyaman'ın Önemini Gösteriyor'

Alkayış, konut tesliminin Adıyaman'da yapılmasının devletin şehre verdiği önemin açık şekilde görüldüğünü belirterek:

'350 bininci afet konutunun anahtarının Adıyaman'da teslim edilmesi, devletimizin şehrimize verdiği önemin en açık göstergesidir.' ifadelerini kullandı.

'İki Yılda 38 Bini Aşkın Konut ve İş Yeri Teslim Edildi'

Depremin üzerinden geçen sürenin kısa olmasına rağmen önemli adımlar atıldığını vurgulayan Alkayış şöyle devam etti:

'Depremin üzerinden iki yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen; Adıyaman'da 38 bini aşkın konut ve iş yeri vatandaşlarımıza teslim edilmiştir. Türkiye'nin en büyük ikinci şantiye alanının Adıyaman'da kurulmuş olması, şehrimizin yeniden ayağa kalkışının simgesidir.'

'Adıyamanlıların Yağmura Rağmen Gösterdiği Vefa Örnek Oldu'

Alanda toplanan vatandaşlara teşekkür eden Alkayış şunları söyledi:

'Sağanak yağmura rağmen alanı dolduran, sabır ve vefayla programı sonuna kadar takip eden tüm Adıyamanlı kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum.'

'Bugün yağmurun şiddetine aldırmadan Sayın Cumhurbaşkanımızı büyük bir aşkla bağrına basan hemşehrilerimin bu asil duruşu, Adıyaman'ın vefasını ve sadakatini bir kez daha tüm Türkiye'ye göstermiştir. Cumhurbaşkanımız da konuşmasında Adıyaman'ın bu kadirşinas tavrına defalarca vurgu yapmış; şehrimize olan güçlü muhabbetini ifade etmiştir.'

'Bu Büyük Hizmet Seferberliğinde Emeği Geçen Herkese Teşekkür Ediyorum'

Alkayış, şehirde yürütülen projelere katkı sunan tüm kurumlara teşekkür ederek:

'Bu büyük hizmet seferberliğinde emeği geçen tüm bakanlarımıza ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum.

Afet konutlarından okullara, sağlık ve ulaşım projelerinden gençlik yatırımlarına kadar her başlık; devletimizin kararlı duruşunun ve güçlü iradesinin eseridir.

Bu vesileyle, tüm Bakanlarımıza, Adıyaman Valimize, Milletvekili arkadaşlarımıza, AFAD'ımıza, TOKİ Başkanlığımıza, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüze, mühendislerimize, mimarlarımıza ve alın teri döken tüm emekçilerimize Adıyaman adına özellikle teşekkür etmek istiyorum.' dedi.

'Adıyaman'ın Dirilişi Tamamlanıncaya Kadar Durmadan Çalışacağız'

Alkayış açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

'Bizler, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda; her Adıyamanlının güvenli yuvasına kavuşması, şehrimizin yeniden inşa edilmesi ve geleceğe daha güçlü hazırlanması için durmadan, yılmadan çalışacağız. Her haneye huzur dolana, her sokak yeniden canlanana kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.'

Kaynak : PERRE