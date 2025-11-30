PARTİ İÇİ DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİREN DEĞİŞİKLİKLER



Doğan, kurultayın ilk gününde parti tüzüğünde 15 maddede önemli değişiklikler yapıldığını belirterek şunları ifade etti:



“Parti Meclisi üye sayısının 60’tan 80’e çıkarılması ve gençlik kotasının ilk kademesinde yaş aralığının yükseltilmesi, örgütümüzün daha kapsayıcı, daha katılımcı ve daha güçlü bir yapıya kavuşması adına atılmış değerli adımlardır.”



ÖZEL’İN MESAJI: “TÜRKİYE’Yİ GÜVENLİ YARINLARA ULAŞTIRACAĞIZ”



Engin Doğan, Genel Başkan Özgür Özel’in kurultay konuşmasının altını çizerek şu değerlendirmeyi yaptı:



“Genel Başkanımız, AKP iktidarının kurumları yıprattığı, kuralları esnettiği, toplumu yarına dair kaygı duyar hâle getirdiği bir Türkiye gerçeğini çok net ortaya koydu. Bu kurultayda Türkiye’nin güvenli yarınlarını, kalkınan ve güçlenen bir ülkeyi nasıl inşa edeceğimizi konuşuyoruz.”



Doğan, Özel’in ‘Bu çökmüş sisteme karşı umudu örgütlemek için yola çıktık. Demokrasiyi konuşacağız, hukuku konuşacağız’ sözlerinin kurultayın ruhunu ve CHP’nin kararlılığını yansıttığını vurguladı.



“ŞİMDİ İKTİDAR ZAMANI”



Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, kurultay sürecinin hem parti hem de ülke için bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek açıklamasını tamamladı.