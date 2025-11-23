'Yeni danışma modeli teşkilat yapımızın kurumsallığını ortaya koyuyor'

Toplantıda konuşan Milletvekili Mustafa Alkayış, yeni formatla hazırlanan danışma modelinin AK Parti teşkilat yapısının gücünü açık şekilde gösterdiğini belirtti.

Alkayış açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Bugün burada icra edilen bu yeni danışma modeli, AK Parti teşkilat yapısının ne kadar güçlü ve kurumsal olduğunun en açık göstergesidir. Kadın Kollarımızın sahadaki emeği, tecrübesi ve hâkimiyeti; partimizin en büyük dinamizm kaynağıdır.'

'Kadın kollarımızın yaptığı çalışmanın yüzde 70'ini diğer partilerin ana kademeleri yapamaz'

Kadın Kolları teşkilatının sahadaki etkinliğine dikkat çeken Alkayış, AK Parti'nin vatandaşla bağını hiçbir zaman koparmadığını vurguladı:

'Şunu net ifade etmek isterim: Kadın Kollarımızın yürüttüğü faaliyetlerin yüzde 70'ini, Türkiye'de başka hiçbir siyasi partinin ana kademesi dahi gerçekleştiremez. Çünkü AK Parti teşkilatlı, sahayı bilen ve milletle bağını asla koparmayan bir kadro hareketidir.'

'Bu yeni format güçlü bir istişare zemini oluşturuyor'

Alkayış, yeni danışma yapısının tüm teşkilat mensuplarının önerilerini doğrudan iletebildiği bir mekanizma olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

'Bu yeni format; mahalle başkanlarımızın, emektar teşkilat mensuplarımızın ve sahada yoğun mesai veren kardeşlerimizin kendilerini ifade edebildiği, önerilerini doğrudan paylaşabildiği güçlü bir istişare zeminidir. Bu yapı, partimizin başarısının omurgasını oluşturmaktadır.'

'Adıyaman'da başlatılan bu dönem çalışmalarımıza yeni bir ivme kazandıracak'

Toplantının hazırlanmasındaki emekleri nedeniyle İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler'e teşekkür eden Alkayış, sözlerini şu şekilde tamamladı:

'Bu toplantıda yer alarak katkı sunan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Adıyaman'da başlatılan bu yeni danışma dönemi, çalışmalarımıza yeni bir ivme kazandıracaktır. Biz, milletimiz için durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE