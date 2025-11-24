Araştırma, bölgedeki seçmenlerin parti tercihlerindeki değişimi ve en beğenilen milletvekillerini kapsamlı biçimde değerlendirdi.

Güneydoğu Anadolu'da Siyasetin Nabzı: CHP Yükselişte, AK Parti'de Gerileme

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Mayıs 2023 seçim sonuçlarına kıyasla oy oranlarında dikkat çeken bir değişim gözlemlendi.

Partilerin Oy Oranları (Kasım 2025)

AK Parti: %32,5 (2023: %36,0)

YSP/DEM Parti: %31,6 (2023: %34,8)

CHP: %16,4 (2023: %12,1)

MHP: %5,0 (2023: %6,2)

Yeniden Refah: %4,0 (2023: %2,6)

İYİ Parti: %3,1 (2023: %3,1)

Zafer Partisi: %2,2 (2023: %1,0)

BBP: %0,7

Diğer: %4,3

Bölgenin Birincisi Değişmedi Ama Fark Azaldı

Sonuçlara göre AK Parti bölgede hâlâ birinci parti konumunu korusa da oy oranındaki gerileme dikkat çekiyor. YSP/DEM Parti ile farkın yalnızca bir puanın altına düşmesi bölgedeki rekabetin daha da sertleşeceğine işaret ediyor.

CHP'den Tarihi Sıçrama

CHP'nin bölgede %12,1'den %16,4'e çıkması, partinin Güneydoğu'daki son yıllarda yakaladığı en yüksek oranlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Bölgenin En Beğenilen Milletvekilleri

ALF Araştırma, seçmenlere bölgedeki en beğenilen milletvekillerini de sordu. Güneydoğu Anadolu'da halkın en başarılı bulduğu isimler şöyle sıralandı:

1- Mahmut Tanal (CHP - Şanlıurfa) - %35,2

Bölgede hak arama mücadeleleriyle ve sosyal medyadaki görünürlüğüyle dikkat çeken Tanal zirvede yer aldı.

2- Sermet Atay (AK Parti - Gaziantep) - %30,9

Gaziantep'te saha çalışmaları ve meclis performansıyla öne çıkmayı sürdürdü.

3- Mehmet Rüştü Tiryaki (DEM Parti - Batman) - %25,1

DEM Parti seçmeni dışında da kısmi karşılık bulduğu görülen Tiryaki üçüncü sırada.

4- Resul Kurt (AK Parti - Adıyaman) - %24,0

Adıyaman seçmeninin beğenisini görece yüksek seviyede koruyan Kurt, bölge sıralamasında dördüncü basamakta.

5- Sezgin Tanrıkulu (CHP - Diyarbakır) - %22,6

Tanrıkulu, insan hakları söylemleri ve kamuoyundaki etkisiyle listenin beşinci sırasında yer aldı.

Güneydoğu'da Siyasi Dengeler Değişiyor mu?

Uzmanlara göre:

AK Parti ve YSP/DEM Parti arasındaki oy farkının kapanması, bölgede iki kutuplu yapının daha rekabetçi hale geldiğini gösteriyor. CHP'nin bölgedeki 4 puanlık yükselişi, partinin saha çalışmalarına ve yeni stratejilere bağlanıyor. Küçük partilerin oy oranlarında da sınırlı artışlar var; Zafer Partisi ve Yeniden Refah'ın yükselişi dikkat çekiyor.

Türkiye Genelinde Tablo: CHP Birinci, İmamoğlu Önde

Anketin Türkiye geneli sonuçları da siyasi arenada önemli bir kırılmayı ortaya koyuyor:

Bu Pazar Seçim Olsa...

CHP: %34,0

AK Parti: %31,3

MHP: %8,1

DEM Parti: %9,4

Diğer partiler: %4-5 bandı

Cumhurbaşkanlığı Senaryosu

Ekrem İmamoğlu: %55,1

Recep Tayyip Erdoğan: %44,9

Güneydoğu'da Çok Merkezli Bir Yapı Güçleniyor

ALF Araştırma'nın bölge bazlı çalışması, Güneydoğu Anadolu'da seçmen davranışının tek bir merkezden yönetilen bir yapı olmaktan uzaklaştığını gösteriyor. AK Parti'nin hâkimiyeti sürse de YSP/DEM Parti ile aradaki makas daraldı, CHP yükselişe geçti, Diğer partilerin oylarında kıpırdanmalar var. Bu tablo, yaklaşan seçim döneminde Güneydoğu Anadolu'nun Türkiye siyaseti açısından stratejik öneminin daha da artacağını ortaya koyuyor.

Kaynak : PERRE