Adıyaman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen programla kutlandı. Törende öğretmenlere belge ve ödüller takdim edildi. Programa, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, protokol üyeleri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Programın açılışında konuşan Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, toplumların gelişmesinde öğretmenlerin emek, çaba ve kararlılığının belirleyici rol oynadığını vurgulayarak tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Tören kapsamında adaylığı kaldırılan öğretmenler, yemin ederek mesleki yaşamlarında yeni bir döneme adım attı. Emekli öğretmenlere Valİ Osman Varol tarafından 'Hizmet Şeref Belgeleri' verildi.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Geleceğimizi inşa eden, bilgi, sabır ve şefkatle öğrencilerimizi yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bir kez daha kutlar, sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler dileriz' ifadeleri kullanıldı.

Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğretmen ve öğrencilere de plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sahne aldığı müzik dinletisi ise programa duygu dolu anlar kattı.

Kaynak : PERRE