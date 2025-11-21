SENDİKA TEMSİLCİLERİ CHP İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ



CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, Adıyaman Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Akif Atlıhan, Adıyaman Petrol-İş Şube Başkanı Mehmet Karaman ve Teksif Adıyaman Şube Başkanı Yusuf Özkan’ın yönetim kurulu ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Doğan, “Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.



“EMEK ÖRGÜTLERİNİN TALEPLERİ BİZİM İÇİN KIYMETLİDİR”



Görüşmede kentteki çalışma koşulları, işçi hakları ve sendikaların sahada karşılaştığı sorunlara ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Engin Doğan, “Emek örgütlerimizin görüşleri, kentimizin çalışma hayatına dair politikalarımızın şekillenmesinde büyük önem taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.



DAYANIŞMA VE İŞBİRLİĞİ VURGUSU



CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, sendikalarla sürdürülen işbirliğinin güçlenerek devam edeceğini belirterek, “Emekçilerin mücadelesi, adalet ve eşitlik anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Kentimizin tüm emekçilerinin yanındayız.” değerlendirmesinde bulundu.