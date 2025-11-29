'1700 Yıl Önceki Konsil Gösteri Niteliğinde Yeniden Canlandırıldı'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Papa'nın Türkiye ziyaretinin hem Hristiyan dünyasına yönelik özel mesajlar taşıdığını hem de ziyaret programının bir bölümünde yapılan ayin nedeniyle tartışma yarattığını belirtti.

Açıklamada, 325 yılında toplanan İznik Konsili'nin yeniden canlandırılarak seremonileştirilmesinin, Türk kamuoyunda rahatsızlık yarattığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

'Hristiyan âleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır.'

Bahçeli'den Kuruluş Orhan Dizisinin Yapımcısına Telefon

Prof. Dr. Yalçın'ın açıklamasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ATV'de yayımlanan 'Kuruluş Orhan' dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ı arayarak dizinin 'Türk tarihi ve Anadolu coğrafyası açısından önemli ve öğretici bir yapım' olduğunu ifade ettiği de aktarıldı.

Bahçeli'nin, 'milletin hassasiyetle takip ettiğini' belirttiği dizi için Bozdağ'a tebriklerini ilettiği kaydedildi.

'Ziyaret Bir Tür Şova Dönüştürüldü'

Yalçın açıklamasında, Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinin 'tarihi ve dini ayrışmaları kaşımayı hedefleyen planlı mesajlar içerdiğini' savunarak şu değerlendirmelerde bulundu:

'Bilindiği üzere Papa 14. Leo, 27 Kasım- 2 Aralık tarihlerinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmektedir. Hristiyan dünyasına yönelik planlı mesajlar içeren ve hem tarihî, hem de dîni ayrışmaları kaşımayı hedefleyen bu ziyaretin, bir tür şova dönüştürüldüğü görülmektedir. Nitekim söz konusu ziyaretin İznik bölümü esnasında, 325 yılında yapılmış olan 1700 yıl önceki Konsil Toplantısı yeniden canlandırılarak gösterişli bir ayin düzenlenmiştir. Hristiyan âleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır. Bu bağlamda; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de ATV kanalında yayımlanmakta olan Kuruluş Orhan dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ'ı arayarak, dizinin, Türk tarihi ve Anadolu coğrafyası açısından çok önemli öğretici, uyarıcı bir çalışma olduğunun altını çizmiştir. Sayın Genel Başkanımız ayrıca, yakinen takip ettiği bu başarılı dizinin, milletimizce hassasiyet ve ilgiyle seyredilmesi tavsiyesinde bulunmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

