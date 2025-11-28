Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39'uncu Olağan Kurultayı Ankara Arena Spor Salonu'nda 'Şimdi İktidar Zamanı' sloganıyla başladı. Kurultay, üç gün sürecek ve program çalıştayları ile partinin iktidar vizyonu masaya yatırılacak.

Kurultayın ilk günü seyircisiz gerçekleşirken, tribüne 'Önce Adalet, Önce Hürriyet' yazılı dev bir pankart asıldı. Pankartın, 81 ildeki kadınlar tarafından parça parça işlendiği bildirildi. Salona ayrıca CHP'nin tutuklu belediye başkanlarının fotoğrafları da yerleştirildi.

Kurultayın açılış konuşmasını yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin program çalışmalarına ve iktidar yol haritasına odaklanacaklarını belirtti. Özel, konuşmasında partinin geçmişte direniş gösterirken aynı zamanda büyük bir emekle çalıştığını vurguladı ve 'Esas mesele, Türkiye'nin sorunlarını çözecek kadroları ve programı oluşturmak, bu programı somut vaatlere dönüştürmek' dedi.

Özel, kurultay süresince delegelerle ve davetlilerle birlikte parti programı çalıştayını yürüteceklerini açıklayarak, CHP'nin iktidar yürüyüşüne dair kararlılığını bir kez daha ifade etti.