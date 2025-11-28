Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 'Organik Arısız Kovan Projesi' için başvuru şartları ve takvimini duyurdu. Proje kapsamında toplam 300 organik arısız kovan, üreticilere kişi başı 10 adet olacak şekilde dağıtılacak.

Başvuru yapacak üreticilerin 2025 yılına ait güncel Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) kaydına sahip olmaları ve daha önce aynı projeden yararlanmamış olmaları gerekiyor. Kadın çiftçiler başvurularda öncelikli olarak değerlendirilecek. Ayrıca hibe kapsamında teslim edilen boş kovanlara arı eklenmesi şartı bulunuyor.

Başvurular, üreticilerin kayıtlı bulundukları il veya ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılabilecek. Sertifikasyon ücretleri ise yararlanıcılar tarafından karşılanacak.

Proje için son başvuru tarihi 05 Aralık 2025 saat 17.00 olarak açıklanırken, merkez ilçe başvurularının Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 120 numaralı konteynere yapılacağı bildirildi.

