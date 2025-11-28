Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ekim 2025 döneminde 15 yaş ve üzeri nüfusta işsiz sayısı 3 milyon 33 bin kişi oldu. Bir önceki aya göre işsiz sayısı 27 bin kişi azaldı ve işsizlik oranı 0,1 puan gerileyerek %8,5 seviyesinde gerçekleşti. Erkeklerde işsizlik %7,0, kadınlarda ise %11,3 olarak tahmin edildi.

İstihdamda Artış Sürüyor

Ekim 2025'te istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 185 bin kişi artarak 32 milyon 772 bine yükseldi. İstihdam oranı 0,2 puan artışla %49,2'ye ulaştı. Bu oran erkeklerde %66,5, kadınlarda %32,4 olarak kaydedildi.

İşgücüne Katılım Oranı Yükseldi

İşgücüne katılma oranı Ekim 2025'te 0,2 puan artarak %53,8 seviyesinde ölçüldü. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,5, kadınlarda %36,5 olarak gerçekleşti.

Genç Nüfusta İşsizlik %15,6

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 0,6 puan artışla %15,6 olarak hesaplandı. Genç erkeklerde işsizlik %12,9, genç kadınlarda ise %20,6 seviyesinde oldu.

Haftalık Ortalama Çalışma Süresi Düştü

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, Ekim 2025'te istihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki aya göre 0,7 saat azalarak 42,2 saat olarak kaydedildi.

Atıl İşgücü Oranı Artış Gösterdi

Atıl işgücü oranı 1,1 puan artışla %29,6 seviyesine yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %20,0, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise %19,5 olarak tahmin edildi

