Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in sabah saatlerinde gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de siyasi kimliğe göre farklı hukuk uygulandığını ileri süren Tanal, 'Türkiye'de artık iki ayrı hukuk uygulanıyor. Eğer CHP'li bir belediye başkanıysanız sabahın erken saatlerinde gözaltına alınıyor, soruşturmalar açılıyor ve cezaevine gönderiliyorsunuz' dedi.

AK Parti'ye geçen bazı isimler hakkında yürütülen soruşturmaların beraat veya takipsizlikle sonuçlandığını iddia eden Tanal, Aydın'ı örnek göstererek, 'Aydın bunun en açık örneğidir. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'ye geçtikten sonra hakkında açılan davalar peş peşe beraatla sonuçlandı' ifadelerini kullandı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in gözaltına alınmasına da tepki gösteren Tanal, aynı ilde farklı uygulamalar yapıldığını öne sürerek, 'Bugün ise Kuşadası'nın seçilmiş belediye başkanı Ömer Günel sabah saatlerinde gözaltına alınıyor. Aynı ilde Büyükşehir için başka hukuk, Kuşadası için başka hukuk uygulanıyor' değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bir eyalet devleti olmadığını ve herkesin kanun önünde eşit olduğunu belirten Tanal, Anayasa'nın 10. maddesine dikkat çekerek, 'AKP'li belediyelere uygulanan hukuk neyse, CHP'li belediyelere de aynı hukuk uygulanmalıdır' dedi.

Gözaltı işleminin hukuksuz ve siyasi olduğunu savunan Tanal, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Kaynak : PERRE

HABER: ŞANLIURFA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK