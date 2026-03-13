Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Anadolu Grup Coca-Cola Türkiye Satış Sorumlusu Hikmet Gözaydın ve beraberindeki heyet ile Adıyamanlı iş insanı Hüseyin Tuncay'ı makamında ağırladı.

Gerçekleşen ziyarette kentteki ekonomik gelişmeler ve Ramazan ayının birlik ve dayanışma atmosferi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretin ardından Başkan Tutdere ve misafirleri, belediye tarafından kurulan iftar çadırında vatandaşlarla aynı sofrada buluştu.

Başkan Tutdere ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, 'Ramazan'ın bereketini ve dayanışma ruhunu paylaştığımız bu güzel akşamda ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum' dedi.

